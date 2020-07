Gorzowianie głosują podobnie jak w pierwszej turze w 63 obwodach, jest także 5 zamkniętych komisji obwodowych w szpitalach, DPS-ach i zakładzie karnym.

Przypomnijmy tylko o dwóch zmianach w lokalizacji lokali w porównaniu z wyborami z poprzednich lat: wyborcy głosujący dotąd w SM „Dolinki” będą teraz głosować w lokalu znajdującym się w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Okólnej 35. Lokal wyborczy ostatnio mieszczący się w internacie przy ul. Czereśniowej przeniesiony został do budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, również przy ul. Czereśniowej.

Wybory prezydenckie 2020. Liczba osób uprawnionych do głosowania

W Gorzowie uprawnione do głosowania są 89 362 osoby. To o 1,5 tys. osób mniej niż w pierwszej turze. Wiąże się to zapewne z wyjazdami wakacyjnymi i wczasowicze będą głosować w innych obwodach. W powiecie gorzowskim zarejestrowanych jest 53 361 wyborców, to o niespełna tysiąc mniej niż przed dwoma tygodniami. W całym Lubuskiem głosować może 758 910 uprawnionych wyborców w 720 obwodach.

Pamiętajmy, że głosowanie w wyborach prezydenckich odbywa się przy zachowaniu rygorów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Lokale wyborcze czynne są do godz. 21.