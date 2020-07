Do likwidacji ZS nr 12 doszło w ubiegłym roku podczas dużych przekształceń w miejskiej sieci szkół. Z dawnego „Sobieskiego” pozostało w pewnym momencie jedynie Technikum nr 8 z klasami hotelarskimi raz gimnazjum. Po reformie edukacji znikło również gimnazjum i pozostało ok. 200 uczniów z technikum. Władze miasta postanowiły je zlikwidować i przeorganizować, włączając do gastronomika. Spotkało się to z oporem uczniów i rodziców, a wskutek protestu likwidację wstrzymano. Ostatecznie jednak po negocjacjach pod koniec roku uczniowie technikum przeszli pod skrzydła gastronomika, a budynek przy ul. Śląskiej został przekazany odzieżówce.

Po modernizacji to tam będzie siedziba szkoły, a dotychczasowy budynek, również na ul. Śląskiej na terenie dawnej Juty będzie zaadaptowany na Młodzieżowy Dom Kultury. Zespół Szkół Odzieżowych ogłosił przetarg na wybór firmy, która zaprojektuje i zmodernizuje budynek po dawnym „Sobieskim”. Inwestycja będzie zrealizowana z budżetu miasta, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Mają tam być stworzone sale dydaktyczne i zawodowe. Powstaną pracownie krawieckie, fryzjerskie i poligrafii. Przebudowane zostaną klatki schodowe, pomieszczenia administracyjne i sanitariaty. Nowe sale dydaktyczne będą miały pomieszczenia magazynowe i pomocnicze. Budynek będzie miał nowe instalacje elektryczne i sanitarne. Wyremontowana zostanie również sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Obiekt będzie miał nowe rozwiązania przeciwpożarowe i będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Szkoła czeka na oferty w przetargu do 20 lipca.