W piątek w Lubuskiem mieliśmy rekordowy przyrost zakażonych. Z 25 potwierdzonych przypadków, 23 osoby zarażone koronawirusem to pracownicy i pensjonariusze domu pomocy społecznej w Jordanowie k. Świebodzina. Skąd wziął się wirus w DPS? Prawdopodobnie przywlókł go jeden z pracowników, miał także duży kontakt z resztą personelu.

Siedmiu pacjentów zostało przewiezionych do szpitala zakaźnego w Gorzowie.

Dzisiaj zostało potwierdzonych sześć nowych przypadków w naszym regionie. To czterech pacjentów z powiatu świebodzińskiego oraz po jednym z powiatu gorzowskiego i międzyrzeckiego. Łącznie na terenie woj. lubuskiego mamy 186 zakażonych (w tym ozdrowieńcy).

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 138 osób. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 323, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 21. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 148.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1617 łóżek i 67 respiratorów. Ponad 86 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 11 lipca. Do tej pory wyzdrowiało 26 635 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: