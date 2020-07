Kto dawno nie oglądał Warty, a to przez epidemię koronawirusa mogło być trudne, dziś przekonał się, że ten zespół po awansie bardzo mocno się zmienia. W klubie mają nadzieję, że nowi zawodnicy dadzą jakość. - Na pewno nie zamierzamy być chłopcami do bicia, a może i powalczymy o coś więcej - powiedział prezes warciarzy Zbigniew Pakuła.

Gorzowianie zaczyną grać z równymi sobie, przed tygodniem przegrali z Flotą w Świnoujściu 0:1, dziś pokonali Pogoń II Szczecin 3:1. To są także trzecioligowcy, z innej grupy.

- W Świnoujściu wszyscy uświadomiliśmy sobie, że od meczów o stawkę minęło aż siedem miesięcy - opowiadał trener Warty Paweł Wójcik. - Zawodnicy dzielili się wrażeniami jak taki pojedynek z kibicami, ich reakcjami na poszczególne zagrania, był im bardzo potrzebny. Wciąż jesteśmy w mocnym treningu, skład mamy już właściwie gotowy w 95 procentach, a więc coraz bardziej będziemy się skupiać na naszej grze.

Dziś najpierw w polu karnym Pogoni był faulowany Paweł Krauz, 23-letni napastnik pozyskany jeszcze zimą, który przez koronawirusa, nie zdążył zadebiutować w Warcie.

Piątek, 10 lipca. Piłkarski mecz towarzyski: Warta Gorzów - Pogoń II Szczecin 3:1 (1:0) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ

Chwilę później sam poszkodowany, silny, mierzący aż 195 cm piłkarz, zamienił jedenastkę na pierwszego gola.

Kolejne bramki dla gorzowskiej ekipy strzelili, wprowadzeni po przerwie Alan Błajewski i Przemysław Macierzyński. Goście odpowiedzieli jednym trafieniem na 1:1, w najlepszym dla nich okresie w dzisiejszym pojedynku, na początku drugiej połowy.

O transferze Błajewskiego ze Stilonu już informowaliśmy, tak samo jak o przyjściu defensywnego pomocnika Mateusza Ławniczaka.

21-letni Macierzyński, to napastnik pochodzący z Lubska, którego w przeszłości w Lechii Gdańsk (tam w 2015 roku zagrał kilkadziesiąt sekund w jedynym swoim meczu w ekstraklasie), wypatrzyli skauci Benfiki Lizbona, gdzie grał w drużynie młodzieżowej. To utalentowany chłopak, z problemami pozaboiskowymi. - Talent jest, ale nad morzem za bardzo wciągnął Przemka Sopot, a do Benfiki nie dojechała głowa - tak komentowali jego przygody, jak zwykle najlepiej zorientowani kibice. Oby Gorzów był tym miejscem, gdzie ten zawodnik pokaże, że potrafi i wciąż ma ochotę, aby porządnie pograć w piłkę.

32-latka Radosława Mikołajczaka nieźle znamy, bo w sezonie 2010/11 był kluczową postacią w pierwszoligowym GKP. - Już jego pierwsze 45 minut dla nas w Świnoujściu było bardzo dobre, duże umiejętności, bardzo dużo występów na poziomie centralnym - mówił trener Wójcik.

Na lewej obronie pojawił się Artur Stawikowski, tam gdzie jeszcze jesienią grywał Mamoru Tschuyia. - W czasie koronawirusa Japończyk zdecydował, że leci do domu. Później poinformował nas, że zostaje w swoim kraju, z rodziną. Mamoru był bardzo ważny dla Warty, Artur niech próbuje go zastąpić. Ma dopiero niespełna 22 lata, sporo doświadczenia na boiskach trzeciej ligi i możliwość, aby dalej się rozwijać - powiedział prezes Pakuła.

Z drużyny juniorów Miedzi Legnica doszedł też Cyprian Poniedziałek, który dzisiaj zagrał na boku pomocy. Testowani byli również dwaj środkowi obrońcy oraz bramkarz. Ten ostatni jest już „zaklepany” i wkrótce zostanie przedstawiony jako zawodnik Warty.

W sobotę gorzowski trzecioligowiec zaprasza o godz. 17.30 na Warta Arenę przy ul. Żwirowej, na kolejny sparing z czwartoligowymi Czarnymi Browar Witnica.

Trzecia grupa trzeciej ligi ma ostatecznie wystartować 1 sierpnia, wtedy Warta zagra z rezerwami ekstraklasowego Górnika w Zabrzu.

W tej chwili mamy w lidze 19 drużyn i cały czas obserwujemy, czy przed spadkiem z drugiej ligi uchronią się Skra Częstochowa oraz Górnik Polkowice. Na razie te zespoły zajmują odpowiednio dziesiąte i siódme miejsce, ale ścisk w tych rozgrywkach jest straszny. Między piątą drużyną (zagra w barażach o pierwszą ligę), a piętnastą (spadek do trzeciej ligi) jest ledwie 6 pkt różnicy. Do końca rozgrywek pozostały jeszcze cztery kolejki.

1. KOLEJKA TRZECIEJ LIGI, GRUPA TRZECIA:

1-2 sierpnia