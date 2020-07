Większość osób zakażonych wskazanych w raporcie, aż 23, to pracownicy i pensjonariusze domu pomocy społecznej w Jordanowie k. Świebodzina. W rzeczywistości zakażonych w placówce jest więcej.

– Ujęliśmy je we wcześniejszych raportach, dziś otrzymaliśmy wyniki kolejnych wymazów. W DPS łącznie zakażonych jest 29 osób. Większość, bo aż 20, zakażeń dotyczy personelu – tłumaczy Joanna Chmielińska-Ciepły, rzeczniczka wojewody. Wczoraj wieczorem ewakuowano chorych pensjonariuszy do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Gorzowie.

– Ich stan jest dobry, większość osób przechodzi COVID-19 bezobjawowo. Pensjonariusze zostali przewiezieni z placówki, by zmniejszyć ryzyko kolejnych zakażeń. Poza tym lepiej, by byli pod opieką lekarzy, z uwagi na ewentualne ryzyko większych powikłań przy zachorowaniu – uspokaja rzeczniczka.

Skąd wziął się wirus w DPS? Prawdopodobnie przywlókł go jeden z pracowników, miał także duży kontakt z resztą personelu. Zakażony personel przebywa na kwarantannie, sanepid pobrał wymazy od reszty pracowników i pensjonariuszy.

– Będziemy powtarzać badania co siedem dni – dodaje rzeczniczka.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 137 osób. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 162, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 13. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 68.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1597 łóżek i 66 respiratorów. Ponad 86 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 10 lipca. Do tej pory wyzdrowiało 26 048 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: