Galę poprowadzą Maciej Stuhr i Paula Skalnicka-Kirpsza, zagra m.in. Wojciech Mazolewski. Zapraszają redaktor naczelny Adam Michnik, wydawca Jerzy Wójcik i redakcja „Wyborczej”.

Gala wieńczy plebiscyt, który zorganizowaliśmy we wszystkich redakcjach lokalnych „Gazety Wyborczej”. To był nasz sposób na podsumowanie i uczczenie 30-lecia samorządów.

Te trzy dekady to spektakularne metamorfozy, imponujące inwestycje, przemiany społeczne. Z czego jesteśmy najbardziej dumni, co nam się najlepiej udało? Zapytaliśmy o to mieszkańców 31 polskich miast.