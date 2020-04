Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.



Supermiasta – tak nazwaliśmy nasz plebiscyt z okazji 30-lecia samorządu w Polsce. Nasze miasta pokonały w tym czasie gigantyczną drogę, a utworzenie samorządów, wzmocnionych następnie reformą z 1999 r., to jeden z największych sukcesów odnowionej Polski.

Zapytaliśmy mieszkańców i naszych czytelników o to, co w trzech dekadach najbardziej udało się w Gorzowie. Z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni i dumni.

Na stronie gorzow.wyborcza.pl trwa głosowanie, w którym wybieracie największe osiągnięcie 30-lecia w Gorzowie. Co było w mieście najbardziej super? Gorzowianie mogą głosować na:

– zachodnią obwodnicę i trasę S3

– Aquapark Słowiankę

– Filharmonię Gorzowską

– nowe tramwaje

– bulwary nad Wartą

– strefę przemysłową.

Jak do tej pory na pierwszym miejscu są drogi, obwodnica i trasa S3 – 152 głosy. Na drugim bulwary nad Wartą – 107 głosów, a na trzecim nowe tramwaje – 54 głosy.

Sibińska: Jedno drogowe niedociągnięcie

Krystyna Sibińska podsumowuje swoją kadencję w Sejmie DARIUSZ BARANSKI

Krystyna Sibińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej z Gorzowa: – Wybrałabym najpierw zachodnią obwodnicę miasta i budowę trasy S3. Powody są oczywiste. To otwarcie komunikacyjne Gorzowa. Dzięki temu pozbyliśmy się ruchu pojazdów ciężkich w mieście.

W drogach widzi jednak niedociągnięcie, które w przyszłości powinno zostać usunięte. Chodzi o zjazd z drogi S3 od strony Zielonej Góry w kierunku miasta przy ul. Kasprzaka. – W godzinach szczytu tworzą się tam korki. Pisałam w tej sprawie interpelacje i spotykałam się z ministrem infrastruktury. Pokazałam, jak to wygląda. Myślę, że ktoś to przespał, a to trzeba poprawić – mówi.

Drugi głos posłanka oddałaby na inwestycje w strefie przemysłowej: – Funkcjonuje tam wiele zakładów. Wciąż pojawiają się nowe. To z pewnością element prorozwojowy dla Gorzowa.

Miejsce numer trzy?

– Tutaj mam dylemat. Waham się pomiędzy nowymi tramwajami, do czego przyłożyłam osobiście rękę, a Słowianką. To miejsce, w którym mieszkańcy mogą przyjemnie spędzić czas. Gorzowianie wybierają się tam całymi rodzinami. Jest lodowisko, organizowane są tam różne wydarzenia. Wiem, że przy jej powstawaniu pojawiły się kontrowersje, ale to sprawdzona inwestycja – odpowiada Krystyna Sibińska.

Supermiasta. Gala w stolicy

Głosowanie w plebiscycie Supermiasta potrwa do 30 kwietnia – wydłużyliśmy je ze względu na epidemię koronawirusa. Wyniki ogłosimy 8 maja. A 16 czerwca odbędzie się uroczysta gala Supermiast w redakcji „Gazety Wyborczej” w Warszawie.

