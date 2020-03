We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o znacznie drastyczniejszym kroku – odwołaniu wszelkich imprez masowych w kraju, co dotyczy w sporej mierze imprez sportowych. – Włosi i Niemcy wprowadzili ten krok za późno. My chcemy wykonać go z odpowiednim wyprzedzeniem – mówił premier.

– Zróbmy wszystko, aby opóźnić rozprzestrzenianie się wirusa – stwierdził minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Odwołanie imprez masowych oznacza, że mogą się one odbyć, ale bez udziału widzów. Wówczas nie spełniają kryterium ustawowego imprezy masowej.