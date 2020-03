Jeśli państwowy inspektor sanitarny podda nas kwarantannie lub izolacji, należy się nam wypłata świadczenia z tytułu choroby: wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę i zasiłku chorobowego z kasy ZUS. Podstawą do otrzymania pieniędzy jest dokument o poddaniu kwarantannie lub izolacji, który inspektor musi dostarczyć do ZUS lub pracodawcy maksymalnie do zakończenia tego okresu.

Na tej samej zasadzie zasiłek należy się nam, gdy o kwarantannie zadecyduje lekarz. – Dokument państwowego inspektora sanitarnego można w tym wypadku otrzymać później. Gdy lekarz uzna, że w trakcie izolacji bądź hospitalizacji ze względu na stan zdrowia potrzebne jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, to może wystawić zwolnienie lekarskie – informuje Agata Muchowska, rzeczniczka lubuskiego ZUS.