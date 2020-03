Dziś premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontrole sanitarne na granicach Polski. Na początek największe siły zostaną skierowane na zachodnią i południową granicę. Kontrole będą odbywać się na starych przejściach granicznych w Kołbaskowie, Świecku, Olszynie, Jędrzychowicach i Gorzyczkach. Kontrole będą przeprowadzać strażnicy graniczni, policjanci czy inspektorzy transportu drogowego. Kontrole obejmą wszystkie autobusy, busy i vany.

– Każdy z pasażerów będzie miał zbadaną temperaturę, jeśli będzie miał gorączkę, zostanie zbadany w ambulansie medycznym. Będzie można w nim sprawdzić osoby, które mają symptomy choroby. Polska jest pierwszym państwem, które wprowadzi takie obostrzenia w Europie – mówił na specjalnej konferencji Mariusz Kamiński, minister MSWiA. I dodawał, by nie mylić standardowej kontroli na granicy z kontrolą sanitarną. Mimo to apeluje o cierpliwość na granicy. Mogą zdarzyć się kolejki. – W interesie nas wszystkich jest to, by takie osoby zostały zbadane. Żeby chory nie narażał swoich kolegów w pracy. Chodzi o skrajną odpowiedzialność – mówił Kamiński.