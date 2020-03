Z powodu zagrożenia koronawirusem prezydenci Zielonej Góry i Gorzowa odwołali koncerty, wystawy, warsztaty, spektakle. Marszałek lubuska odwołała targi budowlane w Drzonkowie. Mecze drużyn koszykówki czy piłki ręcznej odbywają się przy pustych trybunach.

Dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze: To są działania troszeczkę na pokaz. Nośne medialnie. Zaapelowałbym jednak do rozsądku, bo sytuacja jest niejasna. Nie wiemy, ile osób z zakażeniem koronawirusem przebywa w naszym środowisku. Pewne jest, że w Zielonej Górze mamy jednego pacjenta zdiagnozowanego. Istotne, żeby osoby, które mają jakiekolwiek infekcje, źle się czują, gorączkują, nie chodziły po prostu na spotkania i imprezy. Najważniejsze, by ludzie byli świadomi zagrożenia: jestem chory, zostaję w domu, nie idę. Nie ryzykuję, a przede wszystkim nie narażam innych.

Sporo komentarzy jest takich: jak to jest, odwołali koncert i spektakl, a prawdziwe imprezy masowe są w każdą sobotę w hipermarketach. Do tego działają kinowe multipleksy. Rzeczywiście brakuje nam konsekwencji?

- Tak właśnie to wygląda. Zamykamy koncert na 100 osób, a nie zamkniemy hipermarketu, gdzie przepływ ludzi jest ogromy. Do tego ludzie przyjeżdżają z różnych miejsc. Wiemy, że do Zielonej Góry na zakupy wybierają się nie tylko mieszkańcy okolicznych powiatów, ale także Niemcy. I co z tego? Normalna sprawa. Więc jeszcze raz: w obecnej sytuacji, gdybym był włodarzem miasta, nie odwoływałbym żadnej imprezy. Chyba że chodziłoby o imprezę międzynarodową, w której miałyby brać udział osoby z miejsc, gdzie były ogniska zakażenia koronawirusem. Wtedy trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Natomiast miejskich imprez wewnętrznych bym nie odwoływał.

Od jednego z lekarzy usłyszałem, że jeśli już, to w pierwszej kolejności należałoby zamykać siłownie, kluby fitness, baseny i aquaparki. A one działają w najlepsze. Zgadza się pan?

- Nie zgadzam się wcale. Nie popadajmy w skrajności. Takie myślenie prowadzi nas wprost do tego, by w ogóle zamknąć się w domach i nigdzie nie wychodzić. Nie tędy droga. Panika jest najgorszym lekarstwem. Panika psuje wszystko. Jako lekarz patrzę na to profesjonalnie, medycznie. Nie nakręcajmy atmosfery zagrożenia, o to też bym prosił media.