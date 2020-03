Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze rozpoczął przygotowania do walki z koronawirusem w styczniu, tyle że już wtedy brakowało materiałów w hurtowniach medycznych. Lecznica zrobiła zapasy, ale mówiła, że nie są one ogromne. Dziś i te się kończą.

Wielospecjalistyczny ośrodek, największy w regionie, dziennie przyjmuje kilkuset pacjentów. Ma także jedyny w Lubuskiem oddział zakaźny. To właśnie tu trafiają pacjenci z podejrzeniem zarażenia koronawirusem COVID-19.

– Materiały w hurtowniach medycznych osiągnęły kilkukrotnie wyższe ceny. Szpitale muszą płacić za nie gotówką albo robić przedpłaty, choć do tej pory mieliśmy 60 dni na opłacenie faktury – mówi Sebastian Ciemnoczołowski, specjalista w szpitalu, radny Koalicji Obywatelskiej w sejmiku. I przyznaje, że szpital robi zakupy w setkach sztuk.

– Ostatnio cały dzień szukaliśmy bezdotykowych termometrów, a jak je znaleźliśmy, okazało się, że podrożały czterokrotnie – mówi Ciemnoczołowski.

Premier obiecał 100 milionów

Blisko tydzień temu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że przekaże polskim szpitalom 100 mln zł na walkę z koronawirusem.

Lubuskie szpitale wysłały wnioski z prośbą o sfinansowanie sprzętu i materiałów. Ale na razie nie dostały żadnych pieniędzy od premiera. Nie ma także żadnych wiążących ustaleń, choć to właśnie w Lubuskiem wykryto pierwszego pacjenta zarażonego koronawirusem w Polsce.

– Ja rozumiem, że premier ma cały kraj na głowie, może nie wiedzieć, że nasze szpitale nie dostały tych pieniędzy, że nikt nie zlecił tego, dlatego zaapelowałam, by szybciej udzielić nam pomocy. Wojewoda uznał, że to gra Platformy i że histeryzuję – mówi Elżbieta Polak, lubuska marszałek. Dodaje, że Lubuskie to tranzytowe województwo, przygraniczne. Mieszkańcy często podróżują do Niemiec. – Te zarażenia u nas będą się zdarzać – tłumaczy marszałek.

Zielonogórski szpital poprosił o ponaddwumilionowe wsparcie. Na liście znalazły się: przewoźny aparat RTG, aparaty USG, dwa sztuczne płucoserca, respiratory, spirometry, bronchofiberoskopy, inhalatory, aparaty do dezynfekcji powietrznej, kardiomonitory.

– To niezbędny sprzęt, jeśli wybuchnie epidemia – przyznają lekarze.