To szczególne środki ostrożności, po potwierdzeniu pierwszego i jak na razie jedynego przypadku koronawirusa w Polsce. Zarażony jest 66-letni mężczyzna, który przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Zaraz potem wojewoda lubuski Władysław Dajczak zakazał imprez masowych z udziałem szerszej publiczności.

Nie jest to przypadek odosobniony, słyszymy o podobnych decyzjach w kraju i w Europie. Wszystko po to, aby jak najbardziej ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W województwie lubuskim mamy zakaz wpuszczania kibiców na trybuny imprez sportowych (można je całkiem odwołać), a więc przedstawiciele naszych cierpią najmocniej. Jeśli to dłużej potrwa, taka rywalizacja straci zupełnie sens.

- Gramy przecież dla kibiców, to dla nich jest sport, jakakolwiek rywalizacja, widowiska na stadionach i w halach - powiedziała Katarzyna Dźwigalska, kapitan gorzowskiej drużyny koszykarek, po pierwszym z meczów bez publiczności, w którym pokonaliśmy Energę Toruń 86:64. - Tu nawet nie ma atmosfery sparingu, bo na taki zawsze przyjdą jacyś fani. To było dziwne i trudne przeżycie, nie chcę, żeby to się powtarzało. Trzeba znaleźć jakiś sposób, aby kibice mogli jednak wspierać sportowców, także nasz zespół. Za chwilę rusza najważniejsza faza play-off. Jak tam walczyć? Dla pustych krzesełek?

Widzew Łódź to w tej chwili numer jeden z ekip, które zajmują miejsca 9-12, a więc te, które za chwilę mogą skończyć sezon. Łodzianki walczą o to, aby jednak zafiniszować w czołowej ósemce, zdystansować Politechnikę Gdańską. Z ostatnich ośmiu spotkań wygrały pięć. Najcenniejszy był sukces ze Ślęzą we Wrocławiu 70:67. Jeśli w sobotę gorzowianki będą w normalnej dyspozycji, Widzew nie powinien im bardzo poważnie zagrozić. To jednak będzie znacznie mocniejszy przeciwnik, niż w środę Energa.

PROGRAM 21. KOLEJKI:

sobota, 7 marca

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - CosinusMed Widzew Łódź (godz. 18, hala przy ul. Chopina), Enea AZS Poznań - Arka Gdynia, Artego Bydgoszcz - AZS Uniwersytet Gdański, Wisła Kraków - DGT Politechnika Gdańska;

niedziela, 8 marca

Energa Toruń - CCC Polkowice, Ślęza Wrocław - Pszczółka AZS UMCS Lublin.

1. Arka Gdynia 20 40 1558:1182

2. Artego Bydgoszcz 20 37 1586:1315

3. POLSKASTREFAINWESTYCJI 20 35 1662:1373

4. Pszczółka AZS UMCS Lublin 20 34 1494:1386

5. CCC Polkowice 20 32 1534:1295

6. Ślęza Wrocław 20 31 1386:1276

7. Wisła Kraków 20 29 1299:1317

8. DGT Politechnika Gdańska 20 27 1306:1580

9. CosinusMed Widzew Łódź 20 26 1397:1511

10. Enea AZS Poznań 20 24 1195:1538

11. Energa Toruń 20 23 1247:1584

12. AZS Uniwersytet Gdański 20 22 1266:1573

Osiem czołowych drużyn po fazie zasadniczej, zagra w play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-12 zakończą sezon, ostatnia z nich utraci prawo gry w EBLK w sezonie 2020/21.

MECZE GORZOWIANEK DO KOŃCA FAZY ZASADNICZEJ: