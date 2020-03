Dziś zespoły Energa Basket Ligi Kobiet rozgrywają 20. kolejkę. W Gorzowie gospodynie, w hali przy ul. Chopina, o godz. 18 podejmują Energę Toruń.

Rano w Zielonej Górze, a więc mieście z południa województwa lubuskiego, potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Zarażony jest 66-letni mieszkaniec Cybinki, mężczyzna niedawno bawił się na karnawale w zachodnich Niemczech.

Po ogłoszeniu tej informacji gorzowski klub wydał specjalny komunikat do kibiców. Apelował w nim m.in. aby w przypadku objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar) zrezygnować z obecności w hali przy ulicy Chopina. Poinformował również, że jednocześnie w trakcie wejścia do hali służby medyczne będą weryfikować stan zdrowia wszystkich osób. Po zakończeniu spotkania nie będzie możliwości bezpośredniego kontaktu z zawodniczkami. Drużyna uda się do szatni, a więc zabraknie tradycyjnego robienia zdjęć, zbierania autografów, czy przybijania piątek z zawodniczkami.