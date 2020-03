Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został potwierdzony dzisiaj rano w Zielonej Górze. Zarażony jest 66-letni mieszkaniec Cybinki, który aktualnie znajduje się w jedynym w województwie lubuskim oddziale zakaźnym, zielonogórskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Mężczyzna niedawno bawił się na karnawale w zachodnich Niemczech. Wrócił z gorączką i silnym kaszlem.

Gorzowskie koszykarki zagrają dzisiaj o godz. 18 z Energą Toruń, ale klub podjął szczególne środki ostrożności, wydał specjalny komunikat, apel do kibiców.

„W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku zdiagnozowanego koronawirusa COVID-19 w Polsce i dokonaniu analizy ryzyka rozwoju sytuacji epidemiologicznej informujemy, że mecz EBLK w dniu 4 marca 2020 r. PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów - Energa Toruń odbędzie się w zaplanowanym terminie. Współodpowiedzialność całego środowiska koszykarskiego wymaga zmniejszenia ryzyka narażenia osób zdrowych. Apelujemy do kibiców, aby w przypadku objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar) zrezygnować z obecności w hali przy ulicy Chopina 52 w Gorzowie. Jednocześnie w trakcie wejścia do hali służby medyczne będą weryfikować stan zdrowia wszystkich osób. Po zakończeniu spotkania unikamy bezpośredniego kontaktu z zawodniczkami. Drużyna uda się do szatni (nie robimy zdjęć, nie zbieramy autografów, nie przybijemy piątek z zawodniczkami). Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i dostosowanie się do reguł obowiązujących w trakcie tego spotkania.”

Zapewne identyczne środki ostrożności będą obowiązywały podczas sobotniego meczu gorzowskich koszykarek w hali przy ul. Chopina, z Widzewem Łódź.

PROGRAM 20. KOLEJKI:

środa, 4 marca

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - Energa Toruń (godz. 18, hala przy ul. Chopina), Arka Gdynia - Ślęza Wrocław, CosinusMed Widzew Łódź - DGT Politechnika Gdańska, Pszczółka AZS UMCS Lublin - Wisła Kraków, AZS Uniwersytet Gdański - Enea AZS Poznań, CCC Polkowice - Artego Bydgoszcz.

1. Arka Gdynia 19 38 1485:1140

2. Artego Bydgoszcz 19 35 1501:1236

3. POLSKASTREFAINWESTYCJI 19 33 1576:1309

4. Pszczółka AZS UMCS Lublin 19 32 1421:1326

5. CCC Polkowice 19 31 1455:1210

6. Ślęza Wrocław 19 30 1344:1203

7. Wisła Kraków 19 28 1239:1244

8. DGT Politechnika Gdańska 19 26 1255:1513

9. CosinusMed Widzew Łódź 19 24 1330:1460

10. Enea AZS Poznań 19 23 1137:1460

11. Energa Toruń 19 22 1183:1498

12. AZS Uniwersytet Gdański 19 20 1188:1515

Osiem czołowych drużyn po fazie zasadniczej zagra w play-off o mistrzostwo Polski. Zespoły z miejsc 9-12 zakończą sezon, ostatnia z nich utraci prawo gry w EBLK w sezonie 2020/21.

