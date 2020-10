Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty, 24 października na niedzielę, 25 października. Oznacza to, że pośpimy o godzinę dłużej, ponieważ o godz. 3 przestawimy zegarki na godz. 2.

Zwykle nie trzeba tego robić na urządzeniach mobilnych, telefonach i komputerach – w większości z nich wbudowany zegar zmieni czas automatycznie.

Zmiana czasu w Polsce obowiązuje ponownie od 1983 r. Wcześniej wprowadzano obowiązek takiej zmiany w latach od 1945 do 1949, od 1957 do 1964, od 1977 do 1981. Do 1995 r. czas letni w Polsce obowiązywał od ostatniej niedzieli września do ostatniej niedzieli marca, ale rok później wszyscy Europejczycy zaczęli przestawiać wskazówki o godzinę do tyłu w ostatnią niedzielę października.