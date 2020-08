Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił dla województwa lubuskiego drugi stopień ostrzeżenia przed upałami. Bardzo wysokie temperatury będą także w prawie całej Polsce.

Ostrzeżenie obowiązuje od dziś od godz. 12 do wtorku, 11 sierpnia do godz. 21. W dzień możemy się spodziewać temperatur od 30 do 32 stopni Celsjusza, a w nocy od 18 do 20 stopni.

W taką pogodę szczególnie uważać powinny dzieci i osoby starsze. Specjaliści radzą, żeby – jeśli nie jest to koniecznie – najlepiej nie wychodzić z domu i pić sporo wody. Pamiętajcie, żeby w plecaku albo torebce mieć butelkę wody.