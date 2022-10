Trzy razy Piaf. Spektakl powraca na deski Teatru Osterwy

To niezwykłe przedstawienie. Składa się wyłącznie z piosenek, ale nie jest to recital. To spektakl. Aktorki śpiewają i jednocześnie interpretują utwory. Przenoszą widzów do paryskiej kawiarni z lat 50. i wyrażają to, co jest poza melodią i tekstem: płynące z miłości tęsknotę, smutek i radość. I trzeba przyznać, że robią to świetnie. Mamy więc Piaf na początku kariery, ten nieoszlifowany diament i wróbelek z paryskiego bruku (Karolina Miłkowska), Piaf zakochaną, mocną, pewną siebie (Justyna Jeleń) i wreszcie rewelacyjną, przejmującą i pełną ekspresji (Anna Łaniewska) jako trzecie wcielenie wielkiej artystki.

Całość jest utrzymana w atmosferze paryskiej kawiarenki lat 50., publiczność siedzi przy stolikach. Na nich palą się małe nastrojowe lampki.

„Trzy razy Piaf" w piątek 14 października o godz. 19 i sobotę o godz. 16. Bilety do kupienia w kasie i na stronie teatru za 35 zł.